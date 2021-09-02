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MİLLİ TAKIM

Türkiye Karadağ maçı sonrası Şenol Güneş: Büyük bir şans kaçırdık

Güneş’ten Karadağ maçı yorumu! Büyük bir şans kaçırdık
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ'ı konuk etti ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından A Milli Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık." dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'la kozlarını paylaştı ve 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından ay-yıldızlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Oyunun ilk 5 dakikasında rakip önde bastı. Daha sonra oyun ve skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarısını farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. Rakibi ortak ettik. İkinci yarıda yine oyuna iyi başladık. Daha sonra düşüşler oldu. Sakatlıklardan dolayı bazı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Atılan uzun topta kazanılan bir duran top vardı. Oradan da golü yedik. Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık.

Golü yedikten sonra onu bunu konuşmanın gereği yok. Baraja 3 tane kısa oyuncu geldi. Bunları golü yedikten sonra konuşmayı doğru bulmuyorum.

Kenan Karaman çok koştu, iyi mücadele etti. Daha sonra bir düşüş oldu. Değişiklikleri sakatlıklar üzerinden yapmak zorunda kaldık. Okay'ın da bir sakatlığı oldu. Ortada daha fazla pas yapalım diye Yusuf - Orkun değişikliği yaptık. Kenan ve Okay sakatlıktan dolayı oldu.

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