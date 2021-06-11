Son dakika spor haberi: Çizme'de gündem İtalya - Türkiye maçı! İşte İtalyan basını böyle yazdı...
EURO 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Takım'ımız deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda turnuvanın da açılış maçı olacak bu mücadeleye büyük ilgi duyuluyor. İtalyan basını zorlu mücadeleyi böyle yazdı... | Son dakika spor haberleri
Alessandro Bocci (Corriere della Sera): Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.
Andrea Elefande (La Gazzetta dello Sport): Türkiye iyi bir takım. Böyle turnuvalarda ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak.
Francesco Rapici (Radio Rai): İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Şampiyona öncesindeki performansı son derece tatmin edici idi. Türkiye'nin buraya kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir.
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