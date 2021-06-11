11 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Çizme'de gündem İtalya - Türkiye maçı! İşte İtalyan basını böyle yazdı...

Çizme'de manşetler Türkiye!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

ilk maçında A Milli Takım'ımız deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda turnuvanın da açılış maçı olacak bu mücadeleye büyük ilgi duyuluyor. basını zorlu mücadeleyi böyle yazdı... | Son dakika spor haberleri

Alessandro Bocci (Corriere della Sera): başka bir hikaye ve güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, 'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.

(): Türkiye iyi bir takım. Böyle turnuvalarda ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak.

(Radio Rai): İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Şampiyona öncesindeki performansı son derece tatmin edici idi. Türkiye'nin buraya kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir.

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