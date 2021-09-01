Son dakika spor haberi: Türkiye - Karadağ maçında baraj anlaşmazlığı! Altay Bayındır...
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız sahasında ağırladığı Karadağ ile 2-2 berabere kalırken, uzatma dakikalarında yenilen gol öncesi yaşanan baraj anlaşmazlığı maça damga vurdu. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupasu Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'mız, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
Mücadelenin son saniyelerinde yediğimiz golden önceyse maça damga vuran bir an yaşandı. Kaleci Altay Bayındır, Karadağ'ın ceza sahası çizgisinin hemen önünde kazandığı serbest vuruşu kullanmadan önce 4 kişil baraj istedi ancak 3 kişilik baraj kuruldu.
Topun başına geçen Radunovic, takımının ikinci golünü kaydederek Karadağ'ın sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.
"ORADA BİR ANLAŞMAZLIK OLDU"
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada pozisyonu değerlendiren Altay Bayındır, "Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok. Hala grup lideriyiz, bizler profesyonel futbolcuyuz, önümüzdeki maça konsantre şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası