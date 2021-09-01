Türkiye Karadağ CANLI (Türkiye-Karadağ canlı anlatım) | A Milli Takım maçı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, ilk 3 maç sonucunda topladığı 7 puanla zirvede yer alıyor. Grubun 4. maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Türkiye Karadağ maçının tüm detayları ve mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemiyor. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü son idmanda yer almadı. Galatasaray'a yeni transfer olan Halil Dervişoğlu da kadroda yer almıyor. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KARADAĞ İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic.

KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANET

Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020'de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.

MERT MÜLDÜR SOL BEK

Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür'den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı grup mücadelesi, Vodafone Park'ta oynanıyor ve saat 21.45'te başladı. Türkiye Karadağ maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor.

KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıktı. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ