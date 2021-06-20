İtalya - Galler EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A grubu maçında İtalya ile Galler karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında İtalya ile Galler kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Galler maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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