20 Haziran 2021, Pazar

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İtalya - Galler EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

İtalya - Galler saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

A grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Galler maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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