31 Ağustos 2021, Salı
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İŞTE O SÖZLER;
Eylül ayında oynayacağımız maçlardan 9 puan almak istiyoruz. Takım heyecanını, yeteneğini, karakterini ve bu zamana kadar yaptıklarını biliyorum. Genç bir kadro olarak daha iyi olacağız.
Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.
İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım.
Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk. Norwich de başka hesap yapıyor. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız.
Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu aramızda olamayacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım." dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İŞTE O SÖZLER;
Eylül ayında oynayacağımız maçlardan 9 puan almak istiyoruz. Takım heyecanını, yeteneğini, karakterini ve bu zamana kadar yaptıklarını biliyorum. Genç bir kadro olarak daha iyi olacağız.
Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık.
İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım.
Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk. Norwich de başka hesap yapıyor. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız.
Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli
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