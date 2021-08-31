31 Ağustos 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu! Türkiye, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile aynı grupta yer alacak

12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

A Milli Basketbol Takımı'mızın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubundaki rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam B grubunda; Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus ile eşleşti.

A Milli Basketbol Takımı'mızın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

12 Dev Adam B grubunda; Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus ile eşleşti.

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