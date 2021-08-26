26 Ağustos 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisinde Kübra Korkut Safonova'yı 3-1 mağlup etti!

Kübra Korkut çeyrek finalde!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Safonova'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Rio 2016'nın gümüş madalyalı sporcusu Kübra Korkut, Londra 2012'de bronz madalya elde eden Safonova ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İlk maçında da Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yenen Kübra, grupta 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

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