17 Eylül 2021, Cuma

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Stefan Kuntz'un yardımcı Kenan Koçak mı olacak? | Son dakika spor haberleri

Almanlar o ismi açıkladı! İşte Kuntz’un yardımcısı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

A Milli Takım'ın Teknik Direktör arayışları kapsamında İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Stefan Kuntz'un yardımcılık görevi için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'in haberine Kuntz'un yanına düşündüğü ismin son olarak Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak'ın ismini ön plana çıkardı. | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedefleyen A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına hız verildi. Yabancı bir teknik adamda karar kılan Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli hocanın Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 takımıyla sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Stefan Kuntz'a yardımcı hoca konusunda da düğmeye basan TFF'den flaş bir hamle geldi.

KENAN KOÇAK'A TEKLİF GİTTİ!
Alman basınından Bild'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Koçak'a yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. Haberde, Kenan Koçak'ın A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop ile yakın arkadaş olduğunun altı çizildi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör olarak düşündüğü Kenan Koçak ile anlaşma sağlayamayınca, takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak, haziran ayında görevinden ayrıldı ve kulüpsüz durumda bulunuyor.

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