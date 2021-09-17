Stefan Kuntz'un yardımcı Kenan Koçak mı olacak? | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ın Teknik Direktör arayışları kapsamında İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Stefan Kuntz'un yardımcılık görevi için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'in haberine Kuntz'un yanına düşündüğü ismin son olarak Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak'ın ismini ön plana çıkardı. | Son dakika spor haberleri

KENAN KOÇAK'A TEKLİF GİTTİ!

Alman basınından Bild'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Koçak'a yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. Haberde, Kenan Koçak'ın A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop ile yakın arkadaş olduğunun altı çizildi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör olarak düşündüğü Kenan Koçak ile anlaşma sağlayamayınca, takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak, haziran ayında görevinden ayrıldı ve kulüpsüz durumda bulunuyor.





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