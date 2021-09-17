Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz Almanya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetti!
Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.
Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.
almanya futbol federasyonu'nun açıklaması şöyle:
U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir.
The DFB presidential board has unanimously decided to dismiss Stefan Kuntz from his current contract as U21s coach should he agree with the Turkish football association to work as head coach of the Turkey national team. pic.twitter.com/NpFUY0Hc6W— Germany (@DFB_Team_EN) September 17, 2021
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