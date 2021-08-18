19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayında oynayacağı maçların programı açıklandı. Türkiye, 1 Eylül saat 21.45'te Karadağ ile Beşiktaş Park'ta, 4 Eylül saat 21.45'te Cebelitark'la Victoria Stadı'nda, 7 Eylül saat 21.45'te ise Hollanda ile Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaşacak... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maç programı belli oldu.
Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)
4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)
7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)
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