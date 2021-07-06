06 Temmuz 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek!

Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü Riva'da basın toplantısı gerçekleştirecek. Deneyimli teknik adam, EURO 2020'nin ardından ilk kez açıklamalarda bulunmuş olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Tecrübeli teknik adam böylece, turnuvadan elenmenin ardından ilk kez açıklamalarda bulunmuş olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Cedi'den flaş hareket! Cedi'den flaş hareket!
12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan! 12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan!
Orhun Ene ve Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu! Orhun Ene ve Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör