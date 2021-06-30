30 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Uruguay 86 - 95 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

12 Dev Adam galibiyetle başladı! Cedi Osman'ı durduramadılar
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin açılış maçında Uruguay ile karşı karşıya geldi. Kanada'da düzenlenen organizasyonda 12 Dev Adam, maçı 95-86 kazandı. Karşılaşmaya damga vuran Cedi Osman, 27 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonunun B Grubu'nda, ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti.

Karşılaşmaya istekli başlayan Türkiye, Cedi Osman'ın etkili performansıyla ilk 5 dakikayı 15-8 önde geçti. Milli takım, Calfani ve Wachsmann ile skor üreten Uruguay karşısında dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk çeyreği 27-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Uruguay, 11. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Bunun üzerine savunmasını sertleştirerek rakibini top kayıplarına zorlayan Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven'in art arda kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-37. Kalan bölümde Batista ve Fitipaldo'nun kaydettiği basketlere Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren A Milli Basketbol Takımı, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Uruguay, daha üstün bir oyun ortaya koydu. Uruguay, Granger'ın hücumda sağladığı 14 sayılık katkıyla son periyoda 63-61 önde girdi.

Dördüncü ve son periyodun başında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler kaydeden Uruguay, 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 72-64. Uyguladığı sert savunmayla rakibinin hücumdaki hızını kesen Türkiye, Cedi Osman'ın isabetli dış atışıyla 36. dakikada tekrar öne geçti: 79-80. Kalan bölümde, çok iyi performans sergileyen Cedi Osman'ın yanı sıra Doğuş Özdemiroğlu ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

Cedi Osman, kaydettiği 27 sayının yanı sıra ürettiği 9 ribaund ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.

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