20 Haziran 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milli Futbol Takımı'mız nasıl en iyi üçüncü olur? İşte ihtimaller...

Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika milli takım haberleri... 'mız, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin yer aldığı A grubunda ilk iki maçını kaybetti. -5 averajı bulunan millilerimizin, son olarak İsviçre ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konulardan birisi de milli takımın gruptan çıkma ihtimalinin bulunup bulunmadığı. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor? İşte millilerimizin EURO 2020 hikayesinin nasıl devam edeceği ile ilgili tüm senaryolar...

'nda oynadığı 2 maçta puan alamayan ve -5 averajı bulunan , Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre en iyi üçüncü olarak bir üst tura yükselme ihtimali bulunuyor.

2 MAÇTA HÜSRAN!

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Bakü'de Galler'e 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında İsviçre ile 'nda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

'ın gruptan çıkması için, birçok hesap mevcut ancak ilk olarak mutlak galibiyet. Grupta puanı ve golü bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan karşılaşmaların sonuçları da durumu yakından etkileyecek.

A Milli Takım'ımız gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

B GRUBU

B Grubu'nda , karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, averajı -3 olacak. - karşılaşmasından mağlup ayrılmazsa...

C GRUBU

C Grubu'nda ile karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak.

D GRUBU

D Grubu'nda ve İskoçya berabere kalırsa...

E GRUBU

E grubunda , Slovakya'yı farklı yener, İsveç'i yenemezse veya Slovakya İspanya'yı yener, Polonya İsveç'i yenemezse...

F GRUBU

F grubunda Fransa, Portekiz'i farklı yener Almanya yenilmezse ve Macaristan, Almanya'yı farklı yener, Portekiz Fransa'ya yenilmezse...

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİR?

EURO 2020'de bir üst tura çıkacak takımlar 3. maçlar sonunda belli olacak. Üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek. Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

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