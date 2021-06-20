Son dakika milli takım haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin yer aldığı A grubunda ilk iki maçını kaybetti. -5 averajı bulunan millilerimizin, son olarak İsviçre ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konulardan birisi de milli takımın gruptan çıkma ihtimalinin bulunup bulunmadığı. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler nasıl belirleniyor? İşte millilerimizin EURO 2020 hikayesinin nasıl devam edeceği ile ilgili tüm senaryolar...

EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı 2 maçta puan alamayan ve -5 averajı bulunan A Milli Futbol Takımı, Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre en iyi üçüncü olarak bir üst tura yükselme ihtimali bulunuyor.

2 MAÇTA HÜSRAN!

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Bakü'de Galler'e 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takım'ın gruptan çıkması için, birçok hesap mevcut ancak ilk olarak mutlak galibiyet. Grupta puanı ve golü bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan karşılaşmaların sonuçları da durumu yakından etkileyecek.

B GRUBU

B Grubu'nda Belçika, Finlandiya karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, averajı -3 olacak. Rusya-Danimarka karşılaşmasından mağlup ayrılmazsa...

C GRUBU

C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak.

D GRUBU

D Grubu'nda Hırvatistan ve İskoçya berabere kalırsa...

E GRUBU

E grubunda İspanya, Slovakya'yı farklı yener, Polonya İsveç'i yenemezse veya Slovakya İspanya'yı yener, Polonya İsveç'i yenemezse...

F GRUBU

F grubunda Fransa, Portekiz'i farklı yener Almanya yenilmezse ve Macaristan, Almanya'yı farklı yener, Portekiz Fransa'ya yenilmezse...

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİR?

EURO 2020'de bir üst tura çıkacak takımlar 3. maçlar sonunda belli olacak. Üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek. Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

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