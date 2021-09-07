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Türkiye Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu! İşte güncel puan durumu

Zİrve el değiştirdi! İşte güncel puan durumu!
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Millilerimizde Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı. Türkiye, bir sonraki maçında Norveç ile karşılaşacak. | Son dakika spor haberleri...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da konuk olduğu Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaybetti. Gruptaki diğer maçta Norveç, Cebelitarık'ı 5-1'lik skorla geçerken, Karadağ evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

G Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde:

1- HOLLANDA: 13 PUAN
2- NORVEÇ: 13 PUAN
3- TÜRKİYE: 11 PUAN
4- KARADAĞ: 8 PUAN
5- LETONYA: 5 PUAN
6-CEBELİTARIK: 0 PUAN

MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

A Milli Takım'ımızın grupta kalan maçları ise şu şekilde:

Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)

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