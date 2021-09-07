08 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı sonrası milli futbolcular açıklamalarda bulundu! "Halkımızdan özür diliyorum"

Milli oyuncular maç sonu konuştu! Halkımızdan özür diliyorum
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, G grubunun 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz şok bir skorla sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından futbolcularımızdan, Merih Demiral, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Merih, "Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir maç yaşamadık. Biz bir aileyiz. Biz de çok şaşırdık böyle bir sonuca. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz. Bütün enerjimizi, çabamızı ortaya koyacağız. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Öte yandan Milli Takım'ımızın önemli oyuncularından Çağlar Söyüncü de açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Söyüncü, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum" dedi.

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"UTANÇ VERİCİ BİR GECE"

A Milli Takım'ın deneyimli oyuncusu Burak Yılmaz ise böyle konuştu; "Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim. Bizim içimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin adamı da olmadım."

"UNUTMAK KOLAY OLMAYACAK"

Ozan Tufan ise maçın ardından, "Kötü bir Avrupa Şampiyonası'nın hala etkisi altındayız. Bu akşamı unutmak kolay olmayacak ama unutmak için çabalayacağız. Özür diliyoruz. Takıma sonradan katılsam da benim de bu yenilgide payım var. Sorumluluk, takıma ait" ifadelerini kullandı.

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