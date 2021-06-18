Son dakika transfer haberi: Barcelona Çağlar Söyüncü'ye talip oldu!
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, dev takımların transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü'nün, şimdiki talibi Barcelona oldu. İspanyol ekibi, Çağlar için Leicester City'nin kapısını çalarken, Leicester'in talep ettiği bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olarak belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Çağlar Söyüncü, Leicester City'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken bu performans Barcelona'nın da dikkatini çekti.
İspanyol AS'ta yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın radarına girdi. Sezon boyunca gösterdiği performansla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki oyuncu Leicester City taraftarlarının en sevdiği isimlerin başında geliyor.
Tarzıyla Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol'a benzetilen Çağlar için, İngiliz ekibi 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
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