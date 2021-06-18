18 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika transfer haberi: Barcelona Çağlar Söyüncü'ye talip oldu!

Barcelona milli yıldıza talip oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Milli futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. basınında yer alan habere göre, dev takımların transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü'nün, şimdiki talibi oldu. İspanyol ekibi, Çağlar için 'nin kapısını çalarken, 'in talep ettiği bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olarak belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

formasıyla 'nda mücadele eden , 'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken bu performans 'nın da dikkatini çekti.

'ta yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın radarına girdi. Sezon boyunca gösterdiği performansla 'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki oyuncu City taraftarlarının en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Tarzıyla Barcelona'nın efsane ismi 'a benzetilen Çağlar için, ekibi 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

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