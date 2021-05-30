30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu!

Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu!
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

, hazırlıklarına 'da devam ediyor. Ay-yıldızlıların golcü futbolcusu corona virüsü aşısı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

öncesinde 'da kampta olan 'nda başarılı golcü corona virüs aşısı oldu.

Antalya'nın ilçesinde öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı. ekibi ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca 'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

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