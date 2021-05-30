Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu!
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Ay-yıldızlıların golcü futbolcusu Burak Yılmaz corona virüsü aşısı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da kampta olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı golcü Burak Yılmaz corona virüs aşısı oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı. Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.
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