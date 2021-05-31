31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Bu maça bakarak İtalya maçının kadrosu bu demek doğru değil. Bugün oyunun daha iyi olmasını istiyorum. Rakipte de güçlü oyuncular var. Umarım iyi bir maç olur."
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Rıdvan Yılmaz sözleri
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rıdvan, kendisine güveni olan bir oyuncu. Geçen maçta o rahatlığı bulamadı. Elimizde olan oyunculardan az maç oynayanları oynatıyoruz. Yoğun maçlardan çıkan oyuncularımız oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rıdvan, kendisine güveni olan bir oyuncu. Geçen maçta o rahatlığı bulamadı. Elimizde olan oyunculardan az maç oynayanları oynatıyoruz. Yoğun maçlardan çıkan oyuncularımız oldu.
Bu maça bakarak İtalya maçının kadrosu bu demek doğru değil. Bugün oyunun daha iyi olmasını istiyorum. Rakipte de güçlü oyuncular var. Umarım iyi bir maç olur."
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