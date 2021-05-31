31 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Rıdvan Yılmaz sözleri

Güneş'ten Rıdvan açıklaması!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rıdvan, kendisine güveni olan bir oyuncu. Geçen maçta o rahatlığı bulamadı. Elimizde olan oyunculardan az maç oynayanları oynatıyoruz. Yoğun maçlardan çıkan oyuncularımız oldu.

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Rıdvan, kendisine güveni olan bir oyuncu. Geçen maçta o rahatlığı bulamadı. Elimizde olan oyunculardan az maç oynayanları oynatıyoruz. Yoğun maçlardan çıkan oyuncularımız oldu.
Bu maça bakarak İtalya maçının kadrosu bu demek doğru değil. Bugün oyunun daha iyi olmasını istiyorum. Rakipte de güçlü oyuncular var. Umarım iyi bir maç olur."

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