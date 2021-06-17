17 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Slovenya 72-47 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 'ndaki ilk maçında ile karşılaştı. Potanın Perileri parkeden 72-47 mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar C Grubu'ndaki ilk maçında 'ya 72-47 yenildi.

Maçın başında savunma ribauntlarında başarılı olan A Milli Takım, hızlı hücumlarda rakibinin sayılarına engel olamayınca 7. dakikada 9 sayı (17-8) geriye düştü. İyi savunma yapan milliler, Melis'in basketiyle 1. periyot sonunda farkı 19-16 ile 3 sayıya indirmeyi başardı.

Boyalı alanda etkili olamayan milli takım karşısında Slovenya, 18. dakikada farkı 13 sayıya (34-21) çıkardı. Hollingsworth ile oyundan kopmamaya çalışan , soyunma odasına 36-27 geride gitti.

İkinci yarıda boyalı alanı daha etkili kullanan ama dış atışlarda düşük yüzdede kalan milli takım, Oblak'ın basketlerine engel olamayınca 3. periyodu 53-42 geride geçti.

Son periyotta oyundan tamamen kopan A Milli Takım, rakibine 72-47 mağlup oldu.

Milli Takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 13.00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak.

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