2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası: Slovenya - Türkiye | CANLI

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız maçlarını Fransa’nın Strazburg ile İspanya’nın Valencia kentlerinde oynanacak. Türkiye-Slovenya mücadelesinin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kadın Basketbol Takımı, Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Takım, ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde Slovenya ile karşılaşacağı maç TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanıyor.



Slovenya 2-3 Türkiye (İlk periyot oynanıyor)



TÜRKİYE'NİN KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (BOTAŞ), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalya kazandı.

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