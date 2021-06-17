17 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası: Slovenya - Türkiye | CANLI

Slovenya - Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız maçlarını ’nın Strazburg ile ’nın Valencia kentlerinde oynanacak. Türkiye-Slovenya mücadelesinin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

, ve 'nın ortaklaşa düzenlediği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. A Milli Takım, ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde Slovenya ile karşılaşacağı maç TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanıyor.

Slovenya 2-3 Türkiye (İlk periyot oynanıyor)

TÜRKİYE'NİN KADROSU

'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü 'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

, (), (), (), , , (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalya kazandı.

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