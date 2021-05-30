30 Mayıs 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Gianluigi Buffon'dan Şenol Güneş'e imzalı forma

Buffon'dan Şenol Güneş'e imzalı forma
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekibi 'ta forma giyen efsane kaleci , imzalı formasını takım arkadaşı olan milli futbolcumuz aracılığıyla 'e hediye etti.

devi 'ta forma giyen ve gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında gösterilen İtalyan kaleci , Teknik Direktörü 'e takım arkadaşı aracılığıyla imzalı formasını gönderdi.

Twitter'da Milli Takımlar hesabından yapılan paylaşımda "İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e gönderdi." ifadelerine yer verildi.

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