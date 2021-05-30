Son dakika spor haberleri: Gianluigi Buffon'dan Şenol Güneş'e imzalı forma
Son dakika spor haberleri: Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, imzalı formasını takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral aracılığıyla Şenol Güneş'e hediye etti.
Serie A devi Juventus'ta forma giyen ve gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında gösterilen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla imzalı formasını gönderdi.
Twitter'da Milli Takımlar hesabından yapılan paylaşımda "İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e gönderdi." ifadelerine yer verildi.
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