11 Haziran 2021, Cuma
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Türkiye-İtalya maçı öncesi Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takım, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-İtalya mücadelesinin öncesinde Premier Lig ekibi Liverpool, milli yıldızımız Ozan Kabak'a başarılar diledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
A Milli Takım'ımız EURO 2020 (Avrupa Şampiyonası) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık giden ve burada 13 maça çıkan Ozan Kabak için İngiliz temsilcisi 21 yaşındaki milli yıldızımıza İtalya maçı öncesi başarılar diledi.
İşte o paylaşım:
🇹🇷 @OzanKabak4 could feature in tonight's #EURO2020 opener!— Liverpool FC (@LFC) June 11, 2021
Best of luck, Ozan 👊 pic.twitter.com/wJvG0VtP6e
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