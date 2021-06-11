Türkiye-İtalya maçı öncesi Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı!

Büyük heyecan başlıyor! Corona virüsü salgını sebebiyle 1 yıl ertelenen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşılaşacak. 2 yıldır yenilgi yüzü görmeyen İtalya, turnuvanın en genç takımı olan A Milli Takım'ımıza sıkı hazırlandı. Roberto Mancini, Burak Yılmaz'ın bu sezon performansına vurgu yaparak, "Umarım bize gol atmaz" ifadesini kullandı. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi de yer alıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?