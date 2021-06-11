11 Haziran 2021, Cuma

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Türkiye-İtalya maçı öncesi Liverpool'dan Ozan Kabak paylaşımı!

Liverpool'dan Ozan paylaşımı! İtalya maçı öncesi...
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () açılış maçında , ile kozlarını paylaşacak. -İtalya mücadelesinin öncesinde ekibi , milli yıldızımız 'a başarılar diledi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

'ımız (Avrupa Şampiyonası) açılış maçında ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'ten 'a kiralık giden ve burada 13 maça çıkan için İngiliz temsilcisi 21 yaşındaki milli yıldızımıza İtalya maçı öncesi başarılar diledi.

İşte o paylaşım:

Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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