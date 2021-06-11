👉 ROBERTO MANCINI: TÜRKİYE'YE BÜYÜK SAYGIM VAR

Mancini, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile birlikte katıldı.

Açılış maçlarının zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "İlk maç, çok zor bir maç olacak. Rahat bir şekilde bu maça hazırlandık ve amacımız tabii ki kazanmak. Çok zor ama bundan keyif de almamız gerekiyor. Türkiye'ye büyük saygım var çünkü çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve zor maç olsa da rahat bir şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.