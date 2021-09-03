Türkiye U21 - Belçika U21 CANLI
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alıyor. Milliler, Bursaspor'un sahası Timsah Park'ta Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı haberimizden izleyebilisiniz... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Ümit Milli Takımı'mız 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alıyor. Millilerimiz, Bursaspor'un stadı olan Timsah Park'ta Belçika ile karşılaşıyor.
U21 takımımız gruplardaki ilk maçına çıkarken, rakip Belçika ilk maçında Kazakistan'ı 3-1 mağlup etmiş ve grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.
Saat 20.00'de başlayan Türkiye - Belçika maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz;
MAÇIN GOLÜ
İLK 11'LER
Türkiye : Ersin, Cemali, Ravil, Furkan, Bünyamin, Umut Güneş, Doğucan, Gökdeniz, Ömer Faruk, Barış Alper, Ali Akman
Belçika: Vandevoordt, Siquet, Pletinckx, Theate, Sardella, Onana, Verschaere, Ketelaere, Kana, Raskin, Openda
Şimdiye kadar Belçika ile 4 kez karşılaşan milliler hazırlık maçlarının ikisini de kazanmış resmi müsabakalarda ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmişti.
ADAY KADRO
Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).
Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen)
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