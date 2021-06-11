Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan İtalya - Türkiye maçı paylaşımı! "Evlatlarım yanınızdayım"

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım'ımız Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda EURO 2020'nin açılış mücadelesi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de heyecan başlıyor. Turnuvanın açılış maçında A Milli Takım'ımız Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. Euro 2020'de bugün 'Bizim Çocuklar' sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

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