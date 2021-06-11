11 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan İtalya - Türkiye maçı paylaşımı! "Evlatlarım yanınızdayım"

Başkan Erdoğan'dan milli takım paylaşımı! Evlatlarım yanınızdayım
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

'nin açılış maçında A Milli Takım'ımız 'da ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda EURO 2020'nin açılış mücadelesi olacak. Başkan da karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan başlıyor. Turnuvanın açılış maçında A Milli Takım'ımız 'da ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Başkan da bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. Euro 2020'de bugün '' sahaya çıkıyor. , evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

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