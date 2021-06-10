Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne? | Euro 2020
Son dakika milli takım haberleri... A Milli Takım'ımız Euro 2020'de boy gösterecek. Euro 2020 özelinde yeni bir şarkı yapıldı. Arama motorlarında merakla araştırılan şarkıda kimlerin yer aldığı ve sözleri merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne?
A Milli Futbol Takım'ımızın boy göstereceği, 1 sene ertelemeli düzenlenen EURO 2020 özelinde "Bizim çocuklar" isimli bir şarkı yayınlandı. İşte detayları...
A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020 ŞARKISINI KİMLER SÖYLÜYOR?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.
Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.
Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı." ifadelerine yer verildi
EURO 2020 ŞARKISININ SÖZLERİ NE?
BİZİM ÇOCUKLAR
Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!
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