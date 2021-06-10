Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne? | Euro 2020

Son dakika milli takım haberleri... A Milli Takım'ımız Euro 2020'de boy gösterecek. Euro 2020 özelinde yeni bir şarkı yapıldı. Arama motorlarında merakla araştırılan şarkıda kimlerin yer aldığı ve sözleri merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne?

A Milli Futbol Takım'ımızın boy göstereceği, 1 sene ertelemeli düzenlenen EURO 2020 özelinde "Bizim çocuklar" isimli bir şarkı yayınlandı. İşte detayları...

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020 ŞARKISINI KİMLER SÖYLÜYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.

Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı." ifadelerine yer verildi

EURO 2020 ŞARKISININ SÖZLERİ NE?

BİZİM ÇOCUKLAR

Seni deli gibi sevdik

Her şeyden fazla

Güneş gibi doğdun

Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel

Kopsun burda fırtına

Gittiğin yerde biz varız

Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk

Gerçek ve asil

Sorgu sual yok fazla

Karşımıza kim çıkarsa çıksın

Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Orda bi toplansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Şöyle bi sallansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma

Yok kralın tacı da

Yok baharı kışı da

Sensin ilacı da

Bi dönsen virajı da

Kupaların yamacına

Uzansan inadına

Bizim Çocuklar!

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