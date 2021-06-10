10 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne? | Euro 2020

EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika haberleri... 'ımız Euro 2020'de boy gösterecek. Euro 2020 özelinde yeni bir şarkı yapıldı. Arama motorlarında merakla araştırılan şarkıda kimlerin yer aldığı ve sözleri merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını kimler söylüyor? Sözleri ne?

A Milli Futbol Takım'ımızın boy göstereceği, 1 sene ertelemeli düzenlenen EURO 2020 özelinde "Bizim çocuklar" isimli bir şarkı yayınlandı. İşte detayları...

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020 ŞARKISINI KİMLER SÖYLÜYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "'ın, 'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.

Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.

Mustafa Sandal'a , ve 'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı." ifadelerine yer verildi

EURO 2020 ŞARKISININ SÖZLERİ NE?

BİZİM ÇOCUKLAR

Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!

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