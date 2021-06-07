07 Haziran 2021, Pazartesi
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Milli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları sürdü
A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü oynayacağı İtalya maçının hazırlıklarını Almanya'da yaptığı idmanla sürdürdü.
Ay-yıldızlıların Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Dünkü idmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla çalıştı. Millilerin tam kadro çıktığı idman ısınma koşusuyla başladı, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.
Milli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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