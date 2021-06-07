07 Haziran 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları sürdü

A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları sürdü
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü oynayacağı maçının hazırlıklarını 'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Ay-yıldızlıların 'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Dünkü idmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan , bugün takımla çalıştı. Millilerin tam kadro çıktığı idman ısınma koşusuyla başladı, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde, karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Milli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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