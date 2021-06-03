03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Türkiye - Moldova maçının 11'leri belli oldu!

Türkiye - Moldova | İlk 11'ler belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'mız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO ) öncesi hazırlık maçında ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan 'mız da Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi ...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MOLDOVA MAÇI İLK 11'LER

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Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK

Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan A Milli Takım, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Almanya'da özel maçta karşılaşacağı Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Bordin, zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti. İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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