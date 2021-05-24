24 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Liverpool forması giyen Ozan Kabak A Milli Takım'ın kampına katılmak için İstanbul'a geldi!

Ozan Kabak İstanbul'da
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.05.2021

ekiplerinden forması giyen , 'ımızın hazırlıkları kapsamında 'da sürdürdüğü kampa katılmak için 'a geldi. Bir süre İstanbul'da kalacak olan genç oyuncu, ardından kampa katılmak için Antalya’ya gidecek.

Milli futbolcu , 'ın kampına katılmak için 'ye geldi. Akşam saatlerinde 'a gelen genç oyuncu daha sonra Antalya'ya gidecek.

ekibi 'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Bir süre İstanbul'da kalacak olan Kabak, ardından kampa katılmak için Antalya'ya gidecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Orkun'un güveni tam! Güzel şeyler başaracağız Orkun'un güveni tam! "Güzel şeyler başaracağız"
Çağlar'dan transfer sözleri! Önceliğim... Çağlar'dan transfer sözleri! "Önceliğim..."
Ali Akman A Spor'a konuştu! Hayallerim için gittim Ali Akman A Spor'a konuştu! "Hayallerim için gittim"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör