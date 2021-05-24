24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Liverpool forması giyen Ozan Kabak A Milli Takım'ın kampına katılmak için İstanbul'a geldi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Ozan Kabak, A Milli Takım'ımızın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya'da sürdürdüğü kampa katılmak için İstanbul'a geldi. Bir süre İstanbul'da kalacak olan genç oyuncu, ardından kampa katılmak için Antalya’ya gidecek.
Milli futbolcu Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak için Türkiye'ye geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen genç oyuncu daha sonra Antalya'ya gidecek.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Bir süre İstanbul'da kalacak olan Kabak, ardından kampa katılmak için Antalya'ya gidecek.
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