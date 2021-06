Türkiye-İtalya maçı öncesi Uğurcan Çakır'ın kendine güveni tam! "Elimden geleni yapacağım"

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takım'ımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çakır, "Kişisel başarılarım, takımın önüne geçemez. Milli Takım için geleni yapacağım." şeklinde konuştu. | Son dakika Milli Takım haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kamp ortamını değerlendiren Çakır, "Turnuvaya sayılı günler kaldı. Heyecanlıyız. Ülkemiz de heyecanlı. Antalya'da güzel bir kamp ortamı vardı. Yoğun geçen bir sezon oldu. En azından biraz dinlenip antrenman yapma fırsatı bulduk. Burada da güzel bir kamp ortamı var. İyi bir takımımız ve aile ortamı var. Çok güzel geçiyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.

"MİLLİ FORMA İLE BAŞARILARA ULAŞMAK BENİM HEDEFİM"

Umut Meraş'ın Hollanda maçındaki penaltı pozisyonu öncesi kendisine "Bekle" demesinin hatırlatılması üzerine konuşan Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Genç kardeşlerimiz çok saygılı, ağabeylerimiz bize yol gösteriyor. Umut yakın arkadaşım. Herkesin masasına oturup sohbet edebiliyorsunuz, bu çok özel bir duygu. Bu aile ortamını yakaladığınızda başarılar geliyor. Dünya Kupası elemelerinde bunu göstermiştik. Umut ile öyle özel bir anım olmuştu. Milli forma altında başarılara ulaşmak zaten benim hedefim" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA TEK TEK BAKIP HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ"

"Gruptaki en zorlu maç hangisi olur" sorusuna ise deneyimli kaleci şu cevabı verdi:

"İtalya ekol takım. Turnuvanın da favorilerinden biri olarak görülüyor ama biz her maça tek tek bakıp, hedefimize doğru yürüyeceğiz. Zorlayacak maç olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Birbirimize güveniyoruz. Bu daha önemli."

"KİM OYNARSA BİRBİRİNE DESTEK VERİR"

Altay Bayındır'ın Moldova maçı sonrası, "Oynamazsak ter sileriz, oynarsak terimizin silinmesini bekleriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Çakır, "Altay çok güzel kelimeler kullandı. Ben de katılıyorum. Kimin oynadığının önemi yok. Şanlı forma üzerinizde olduğunda ayrı bir gurur ve onur yaşıyorsunuz. Burada kim oynarsa birbirine destek verir. Buna inanıyorum. Takımımızın başarısı önemli. Kişisel hedeflerim, takımımın başarısının önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK DEĞERLİ KALECİLER VAR"

Türkiye'de son dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakalandığını söyleyen Çakır, "Çok güzel bir jenerasyon var. Çok değerli kaleciler var. Oynadıkça özgüven kazandılar, tecrübe kazandılar. Ben de bunları yaşadım. Genç yaşta Trabzonspor gibi bir camianın kalesine geçtim. Ondan sonra tecrübe kazanmaya başlıyorsunuz. Çok yetenekli kalecilerimiz var. Birçoğuyla alt yaş kategorilerinde birlikte çalıştım ya da karşı karşıya geldim. İnşallah onlar da en üst seviyeye gelir. Hak eden burada olur" dedi.

"KİŞİSEL BAŞARILARIM HİÇBİR ZAMAN TAKIMIN ÖNÜNE GEÇMEDİ"

EURO 2020'de birçok takımın gözlemcisi tarafından takip edileceğinin hatırlatılması üzerine ise Uğurcan Çakır, "Benim kişisel başarılarım takımın önüne hiçbir zaman geçmedi. Burada ben, en üst seviyemde milli takımımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Kişisel hedeflerim daha sonra gerçekleşirse gerçekleşir. Önemli olan milli takımın başarısı. Bunun için çalışıp çabalayacağım. Öbür olaylar, benim çok ilgimde değil açıkçası" ifadelerini kullandı.

"İTALYA MAÇININ KONSANTRASYONU ÇOK FARKLI OLACAKTIR"

EURO 2020'nin açılış maçında oynayacakları İtalya mücadelesiyle ilgili olarak da 25 yaşındaki kaleci, "Büyük maçların konsantrasyonu daha farklı oluyor. İtalya çok büyük bir ekol. Onun konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Hocamızın ve yardımcıların verdiği analizler doğrultusunda çalışıyoruz. Onların eksiklerine ve artılarına çalışıyoruz. Her maça tek tek bakıp hayallerimize en üst şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

"RAKİPLERİMİZİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANALİZ ETMEYE BAŞLADIK"

Kaleci antrenörlerinden her oyuncu ile ilgili detaylı rapor aldıklarını vurgulayan deneyimli kaleci, "Hazırlık maçlarımız yeni bitti. Kendi seviyemizi de görme fırsatı yakaladık. Şu an yavaş yavaş ona da başladık. En ince ayrıntısına kadar çalışıp önlemler almaya çalışacağız. Bize analizler geliyor. Kaleci hocamız bize analizleri gönderiyor. Penaltı olunca nereye vurabileceğini maçtan önce biliyorsunuz ama o an hislerinize de güvenmeniz gerekiyor. Her zaman aynı köşeye atlayınca oraya atacak diye bir şey yok. Ben öyle yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"BURAK YILMAZ BİZE IŞIK TUTAN BİR OYUNCU"

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz ile ilgili görüşlerini de paylaşan Uğurcan Çakır, "Burak Yılmaz, bizim çocukluğumuzun efsanelerinden. Trabzonspor'da yaşattıklarıyla bizim için efsaneydi. O zaman tribün tarafındaydık. Trabzonspor'da da onunla çalışma fırsatı buldum. Çok profesyonel, bize ışık tutan bir oyuncu. Burada da lider özelliği çok yüksek. 36 yaşında Fransa'da yaptıkları da belli. İnşallah biz de onun kadar başarılara çıkabiliriz" diye konuştu.

"BU BİZİM MİLLİ TAKIMIMIZ"

Son olarak Türk milletine bir mesaj veren Çakır, "Bu bizim milli takımımız. Bizim çocuklarız. EURO 2008'i ben iyi hatırlıyorum. EURO 2008'de Nihat ağabeyin attığı golden sonra hala tüylerim diken diken oluyor. Bize inansınlar, bize güvensinler. Ay-yıldızlı bayrak her zaman her şeyin en üstündedir. Duaları bizlerle olsun. İnşallah bizler de onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.

