23 Mayıs 2021, Pazar
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A Milli Takım'ın EURO 2020 mesaisi sürüyor!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda yer alacak A Milli Takım'ımız, Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor. Millilerimizin yaptığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Millî Takımımız, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına devam ediyor. 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/FJ5EdhsxZp— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 23, 2021
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