23 Mayıs 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın EURO 2020 mesaisi sürüyor!

A Milli Takım'ın EURO 2020 mesaisi sürüyor!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () A Grubu'nda yer alacak A 'ımız, Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor. Millilerimizin yaptığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. , yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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