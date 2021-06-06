07 Haziran 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcularının forma numaraları belli oldu!

Milli oyuncuların forma numaraları belli oldu
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

A Milli Futbol Takım'ımız 'de mücadele edecek. Millilerimizin kadrosunda bulunan 26 oyuncunun forma numaraları belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nda () mücadele edecek 'da oyuncuların formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1- , 2- , 3- , 4- Çağlar, 5- , 6- , 7- , 8- , 9- Karaman, 10- Çalhanoğlu, 11- , 12- Altay, 13- Umut, 14- , 15- , 16- , 17- Burak, 18- Rıdvan, 19- , 20- , 21- Kahveci, 22- Kaan, 23- , 24- Kerem, 25- , 26- Dervişoğlu

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Uilenberg milli futbolculara yeni kuralları anlattı! Uilenberg milli futbolculara yeni kuralları anlattı!
Dev maçı böyle yorumladı! İtalya'ya çok ters geleceğiz Dev maçı böyle yorumladı! "İtalya'ya çok ters geleceğiz"
Uğurcan'ın kendine güveni tam! Elimden geleni yapacağım Uğurcan'ın kendine güveni tam! "Elimden geleni yapacağım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör