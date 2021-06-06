Son dakika spor haberi: A Milli Takım Almanya'daki hazırlıklarına devam etti! Kenan Karaman...

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.

NEŞELİ ANLAR

İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.

Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını 7 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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