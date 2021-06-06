07 Haziran 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Almanya'daki hazırlıklarına devam etti! Kenan Karaman...

Milliler çalışmalarına devam etti! Kenan Karaman...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

'nda mücadele edecek , 'daki hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan , takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Millilerin 'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan , takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.

NEŞELİ ANLAR

İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcuların sürate dayalı, ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada ise neşeli anlar yaşandı.

Hücum organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

, hazırlıklarını 7 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

A Milli Takım EURO 2020'ye hazırlanıyor

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