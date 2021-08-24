25 Ağustos 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Premier Lig yönetiminden flaş milli takım kararı! Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Cenk Tosun...

Premier Lig’den flaş karar! Çağlar, Ozan ve Cenk...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

İngiltere Premier Lig yönetimi flaş bir karara imza attı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı. Ada'da forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Cenk Tosun bu kararın değişmemesi durumunda iç saha maçlarımızda forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Yönetimi, corona virüsü önlemleri kapsamında flaş bir karar aldı. Buna göre takımlar, corona virüsü nedeniyle "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı.

Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

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