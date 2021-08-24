İngiltere Premier Lig yönetimi flaş bir karara imza attı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı. Ada'da forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Cenk Tosun bu kararın değişmemesi durumunda iç saha maçlarımızda forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Yönetimi, corona virüsü önlemleri kapsamında flaş bir karar aldı. Buna göre takımlar, corona virüsü nedeniyle "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı aldı.

Listede bulunan Türkiye'nin durumunun değişmemesi halinde Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan burada oynanacak maçlara gelemeyecek.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ