05 Haziran 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Takımı'mız hazırlıklarına devam ediyor!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: hazırlıklarını sürdüren 'mız, yönetiminde gerçekleşen antrenmanla çalışmalarında devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

İdman ısınmayla başlarken, Şenol Güneş de oyuncularıyla bir süre ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından ise dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın basına kapalı bölümünde, karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı da takip etti.


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