EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı'mız, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla çalışmalarında devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

İdman ısınmayla başlarken, Şenol Güneş de oyuncularıyla bir süre ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından ise dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

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