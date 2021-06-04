04 Haziran 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Takımı'mız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020 öncesi yapılan araştırmalara göre en genç takım ve yaşlı takımlarının sıralaması belli oldu. İşte A Milli Takım'ın organizasyondaki sıralaması...


Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

EN YAŞLI KADROLAR
1-: 29 yaş, 2 ay, 4 gün.

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

2-: 29 yaş, 1 ay, 27 gün.

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

3-: 28 yaş, 2 ay, 13 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

4-: 28 yaş, 1 ay, 6 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

5-: 28 yaş, 28 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

EN GENÇ KADROLAR
1- Türkiye: 24 yaş, 11 ay, 18 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

2- : 25 yaş, 3 ay, 9 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

3- : 25 yaş, 6 ay, 26 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

4- : 26 yaş, 4 ay, 26 gün

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

5- : 26 yaş, 6 ay, 4 gün

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