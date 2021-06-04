Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Takımı'mız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020 öncesi yapılan araştırmalara göre en genç takım ve yaşlı takımlarının sıralaması belli oldu. İşte A Milli Takım'ın organizasyondaki sıralaması...
EN YAŞLI KADROLAR
1-İsveç: 29 yaş, 2 ay, 4 gün.
2-Belçika: 29 yaş, 1 ay, 27 gün.
3-Slovakya: 28 yaş, 2 ay, 13 gün
4-Finlandiya: 28 yaş, 1 ay, 6 gün
5-Macaristan: 28 yaş, 28 gün
EN GENÇ KADROLAR
1- Türkiye: 24 yaş, 11 ay, 18 gün
2- İngiltere: 25 yaş, 3 ay, 9 gün
3- Galler: 25 yaş, 6 ay, 26 gün
4- Ukrayna: 26 yaş, 4 ay, 26 gün
5- İspanya: 26 yaş, 6 ay, 4 gün
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