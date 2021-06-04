Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin en genç ve yaşlı kadroları belli oldu! A Milli Takım kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Takımı'mız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020 öncesi yapılan araştırmalara göre en genç takım ve yaşlı takımlarının sıralaması belli oldu. İşte A Milli Takım'ın organizasyondaki sıralaması...







EN YAŞLI KADROLAR

1-İsveç: 29 yaş, 2 ay, 4 gün.

2-Belçika: 29 yaş, 1 ay, 27 gün.

3-Slovakya: 28 yaş, 2 ay, 13 gün

4-Finlandiya: 28 yaş, 1 ay, 6 gün

5-Macaristan: 28 yaş, 28 gün

EN GENÇ KADROLAR

1- Türkiye: 24 yaş, 11 ay, 18 gün

2- İngiltere: 25 yaş, 3 ay, 9 gün

3- Galler: 25 yaş, 6 ay, 26 gün