22 Mayıs 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım oyuncuları 2. doz aşılarını oldu!

A Milli Takım oyuncuları 2. doz aşılarını oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın ilçesinde kamp yapan 'da futbolcular ve teknik heyet aşısı yaptırdı.

öncesinde 'e bağlı merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kamp çalışmalarına başlayan , teknik heyet ve oyuncular Covid-19 aşısı yaptırdı. 'ne gelen futbolculardan; , ve ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile 2'nci doz aşılarını yaptırdı. Kafilenin dışında 2 gün önce de 'in hastaneye gelerek aşısını yaptırdığı öğrenildi.

A Milli Takım kafilesini Serik Devlet Hastanesi'nde Başhekim karşılayarak, yardımcı oldu. Hastaneye toplu olarak gelen kafile aşı sonrası araçlara binerek kamp yaptıkları otele döndü.
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