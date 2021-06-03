03 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre'den Lihtenştayn'a 7 gol
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren İsviçre, AFG Arena'daki özel maçta Lihtenştayn'ı ağırladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Mario Gavranovic (3), Christian Fassnacht (2), Noah Frick (KK) ve Edimilson Fernandes'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla Bakü'de karşılaşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig