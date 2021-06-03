03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi İsviçre'den Lihtenştayn'a 7 gol

Türkiye'nin rakibi İsviçre'den 7 gollü prova
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın 'ndaki () rakiplerinden , hazırlık maçında 'ı 7-0 mağlup etti.

hazırlıklarını sürdüren , 'daki özel maçta 'ı ağırladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, (3), (2), (KK) ve 'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

'nda ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla 'de karşılaşacak.


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