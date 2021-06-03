03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan Cengiz Ünder'e müthiş asist! | Türkiye-Moldova maçı

Uğurcan'dan Cengiz'e müthiş asist!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık karşılaşmasında 'mız ile kozlarını paylaştı. Türkiye sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. 'ın ikinci golünde kaleci , Cengiz Ünder'e müthiş bir asist yaptı. İşte o pozisyon...

Avrupa Futbol Şampiyonası () öncesi son hazırlık maçında 'mız, ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ve 'in ikinci yarıda kaydettikleri gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Atılan ikinci golde kaleci , Cengiz Ünder'e harika bir asist yaptı.

İşte o pozisyon:

Uğurcan'ın daha önceki asistleri:

18.05.2018
3-0
Gol:

29.09.2019
Trabzonspor 4-1
Gol:

08.02.2021
0-2 Trabzonspor
Gol: Anthony Nwakaeme

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

Türkiye-Moldova maçının ardından Şenol Güneş: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in gol atması...

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