Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan Cengiz Ünder'e müthiş asist! | Türkiye-Moldova maçı
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız Moldova ile kozlarını paylaştı. Türkiye sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder kaydetti. A Milli Takım'ın ikinci golünde kaleci Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder'e müthiş bir asist yaptı. İşte o pozisyon...
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Moldova ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in ikinci yarıda kaydettikleri gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Atılan ikinci golde kaleci Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder'e harika bir asist yaptı.
İşte o pozisyon:
Uğurcan'ın daha önceki asistleri:
18.05.2018
Trabzonspor 3-0 Karabükspor
Gol: Yusuf Yazıcı
29.09.2019
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Gol: Anthony Nwakaeme
08.02.2021
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
Gol: Anthony Nwakaeme
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)
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