2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ı 2-1 yenen ve Gine ile de 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, bu akşam Moldova'yla özetl maça çıkacak. İtalya ile EURO 2020'de açılış maçı oynayacak milliler, bu mücadelede öncesinde son provasında kazanmak istiyor. Peki; Türkiye-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak ve şifresiz mi? İşte Türkiye-Moldova maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan A Milli Futbol Takımı'mız da Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi Moldova...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, İrfan, Hakan, Yusuf, Burak

Moldova: Celeadnic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antonius, Platica, Nicolaescu

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK

Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan A Milli Takım, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Almanya'da özel maçta karşılaşacağı Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Bordin, zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti. İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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