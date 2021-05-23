23 Mayıs 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Umut Meraş'tan EURO 2020 yorumu! "Yenemeyeceğimiz takım yok"

Umut Meraş: Yenemeyeceğimiz takım yok!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Milli futbolcu , 'nda mücadele edecek ile ilgili açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, "Yarı final ve final maçlarının oynanacağı için vizelerimizi aldık. Çok inanıyoruz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimiz var. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'nın takımından milli takım kadrosuna davet edilen , soruları yanıtladı.

Milli takımla ilk turnuvasının olacağını hatırlatan Umut, "Tabii ki heyecanlıyım. Bu heyecanımı da inşallah sahaya güzel yansıtıp, ülkemizi en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Önceki kamplarda da arkadaşlığımız çok iyiydi, çünkü alt yaş kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu sahaya da yansıyor. Yine çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Üç hazırlık maçı oynayacağız. Onun sonrasında da şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'nin A Grubu'nda İtalya, ve gibi zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini belirten Umut Meraş, "Rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. maçlarında da bunu gösterdik. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. Biz de çok güçlü bir ülkeyiz ve çok güçlü bir takımız. Maçlarda da galip gelerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde." şeklinde konuştu.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Takım olarak çok iyi bir birliktelikleri olduğunu ve turnuvada ilerleyeceklerine inandıklarını aktaran Umut Meraş, şöyle konuştu:

"Yarı final ve final maçlarının oynanacağı için vizelerimizi aldık. Çok inanıyoruz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimiz var. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. 'da güzel bir kamp geçirip, 'na en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Fransa'da iyi bir sezon geçirdiğini de kaydeden Umut, "Artık tek düşüncem Avrupa Şampiyonası. Hem kendim hem de ülkem adına çok önemli maçlara çıkacağız. O nedenle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"DÖRT TÜRK'ÜN ORADA DÜNYA DEVİNE KAFA TUTMASI ÇOK BÜYÜK İŞ"

Umut Meraş, kadrosunda Fransa şampiyonluğu kovalayan , , ve 'dan övgüyle bahsetti.

Türk oyuncularıyla Fransa'da şampiyonluk maçına çıkacak Lille'i desteklediğini belirten Umut, "Tüm kalbim ve enerjim onların yanında. Fransa'da kendi maçım bittikten sonra, hemen onların maçını takip ediyordum. Şu an yaptıkları çok büyük bir iş. Dört Türk'ün orada Paris Saint-Germain gibi dünya devine kafa tutması çok büyük iş. Özellikle Burak Ağabey önderliğinde çok güzel işler yapıyorlar. Şampiyon olup kampa katılmalarını tüm kalbimle istiyorum. Bu bize de çok güzel bir hava katar." diyerek sözlerini tamamladı.

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