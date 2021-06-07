Son dakika spor haberleri: Leonardo Bonucci Türkiye-İtalya maçı öncesi konuştu! "Saygıyı hak ediyorlar"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'mızın rakiplerinden İtalya'nın yıldız savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Ay-Yıldızlılarla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Bonucci'nin açıklamaları:

"TEK BAŞINA MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK YILDIZLARIMIZ YOK"

"EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim. Bu takımın güzelliği, her zaman birlikte hareket etmesi. Bizim Ronaldo veya Lukaku gibi tek başlarına maçın kaderini değiştirecek süper yıldızlarımız yok. Bizim takımımız fark yarattı her zaman. Öne çıkarmamız gereken şey bu. Bir takım olarak büyümeliyiz."

"TÜRKİYE SAYGIYI HAK EDİYOR"

"Türkiye ile oynayacağımız maç öncesi fazla rahat olmamalıyız. Çekya maçından sonra gelen övgüler bizi memnun etti ve ayaklarımızı yerde tutmak itiyoruz. Kariyerim boyunca gördüğüm en sorunsuz İtalya Milli Takım bu. Bunu da kendi lehimize kullanmalıyız. Türkiye saygıyı hak ediyor. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşurum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi."

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