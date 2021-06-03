03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Millilerden son prova! İşte Türkiye'nin Moldova maçı 11'i

Millilerden son prova! İşte Moldova maçı 11'i
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'mızın, öncesi son prova maçı olan Moldova maçı öncesi gözler bu karşılaşmaya çevrildi. İşte millilerimizin muhtemel 11'i.

Avrupa Şampiyonası öncesi kampını tamamlayan , son provasını bugün yapacak. Fotomaç'ın haberine göre İkinci kamp dönemi için 'ya geçen ay-yıldızlı ekibimiz, burada Moldova ile kozlarını paylaşacak. Farklı kadrolarla çıktığı ilk iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan millilerin, Moldova karşısında ideal 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İtalya ile 'nin açılış maçını oynayacak olan A Milli Takım'ın bu son provası saat 20.00'de TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'dan yönetecek.


TÜRKİYE-MOLDOVA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: , Zeki, Merih, , Umut, , , Yusuf, Hakan, , Burak

Moldova: , Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, , ,
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