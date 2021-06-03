03 Haziran 2021, Perşembe
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TÜRKİYE-MOLDOVA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Burak
Moldova: Celednic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antoniuc, Platica, Nicolaescu
Son dakika spor haberleri: Millilerden son prova! İşte Türkiye'nin Moldova maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: A Milli Takımı'mızın, EURO 2020 öncesi son prova maçı olan Moldova maçı öncesi gözler bu karşılaşmaya çevrildi. İşte millilerimizin muhtemel 11'i.
Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampını tamamlayan A Milli Takım, son provasını bugün yapacak. Fotomaç'ın haberine göre İkinci kamp dönemi için Almanya'ya geçen ay-yıldızlı ekibimiz, burada Moldova ile kozlarını paylaşacak. Farklı kadrolarla çıktığı ilk iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan millilerin, Moldova karşısında ideal 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak olan A Milli Takım'ın bu son provası saat 20.00'de TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'dan Sascha Stegemann yönetecek.
TÜRKİYE-MOLDOVA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Burak
Moldova: Celednic, Jardan, Bolohan, Armas, Belousov, Cojocari, Oancea, Rata, Antoniuc, Platica, Nicolaescu
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