Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA EURO 2020
Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020 açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı. Şenol Güneş ve Roberto Mancini'nin kadro tercihleri henüz açıklanmadı. Stadio Olimpico'da oynanacak müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer aldı. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile
TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
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