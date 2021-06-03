03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı: Türkiye Moldova CANLI

Türkiye-Moldova | CANLI
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.06.2021

hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında A Milli Takımı'mı, ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Moldova maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan 'mız da Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için 'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayan ay-yıldızlı takım ile karşı karşıya geliyor

İLK 11'LER

TÜRKİYE: , Zeki, Merih, Çağlar, Umut, , , Yusuf, Hakan, Kenan, Burak

MOLDOVA: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, , Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan


TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki 'da Moldova ile karşı karşıya geliyor. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.


MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK

Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan , 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da özel maçta karşılaştığı 'nın teknik direktörü , zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti. İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye'nin rakibi İsviçre'den 7 gollü prova Türkiye'nin rakibi İsviçre'den 7 gollü prova
EURO 2020 provası galibiyetle tamamlandı! EURO 2020 provası galibiyetle tamamlandı!
Hakan Çalhanoğlu'dan şık asist! Burak Yılmaz affetmedi Hakan Çalhanoğlu'dan şık asist! Burak Yılmaz affetmedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör