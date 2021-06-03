EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı: Türkiye Moldova CANLI
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında A Milli Takımı'mı, Moldova ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Moldova maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan A Milli Futbol Takımı'mız da Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayan ay-yıldızlı takım Moldova ile karşı karşıya geliyor
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak
MOLDOVA: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan
TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya geliyor. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK
Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi. 3'ü resmi olan maçlarda 9 galibiyet alan A Milli Takım, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da özel maçta karşılaştığı Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Bordin, zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Bordin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası tecrübesi bulunan birçok oyuncuya sahip olduğunu belirtti. İyi bir maç oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İtalyan teknik adam, "Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye, İtalya ile oynamadan önce son hazırlık maçını bize karşı oynayacak. Bu, onlar için turnuva öncesi son test anlamına geliyor. İzlemesi keyifli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.
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