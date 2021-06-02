02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı!

Ümit Milliler Ukrayna ile berabere kaldı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

, öncesi hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. 'dan canlı yayınlananan mücadelede Milliler, Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar ve karşılaşmanın golleri... | Son dakika spor haberleri

, hazırlık maçında 'nda ile kozlarını paylaştı.

Milliler, müsabakadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Karşılaşmada, takımı 27. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, 80. dakikada ile eşitliği sağladı.

Maçtan başka gol sesi çıkmadı ve zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

GOL | Türkiye U21 0-1 Ukrayna U21 0-1 Ukrayna U21
GOL | Türkiye U21 1-1 Ukrayna U21

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