02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı!
Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlananan mücadelede Milliler, Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar ve karşılaşmanın golleri... | Son dakika spor haberleri
U21 Milli Takımımız, hazırlık maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ukrayna ile kozlarını paylaştı.
Milliler, müsabakadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
Karşılaşmada, Ukrayna U21 takımı 27. dakikada Danyil'in golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, 80. dakikada Batuhan Kör ile eşitliği sağladı.
Maçtan başka gol sesi çıkmadı ve zorlu mücadele 1-1 sona erdi.
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