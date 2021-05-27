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MİLLİ TAKIM

EURO 2020 öncesi ilk prova! İşte Türkiye-Azerbaycan maçı muhtemel 11'leri

EURO 2020 öncesi ilk prova! İşte Güneş'in Azerbaycan maçı 11'i
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk provasını Azerbaycan karşısında yapacak. İşte Türkiye-Azerbaycan maçı muhtemel 11'leri...

A Milli Takım, öncesi ilk ciddi sınavını bugün verecek. Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya gelecek. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, OZAN, HAKAN, CENGİZ, KENAN, ENES

AZERBAYCAN: BALAYEV, A.HÜSEYNOV, B.HÜSEYNOV, MEDVEDEV, BADALOV, KRİVOTSYUK, İBRAHİMLİ, MAHMUDOV, CAFARGULİYEV,
GHORBANİ, ŞEYDAYEV

8. RANDEVU

8. randevu Burak'a övgü Kalıcı olacağım 'Bu takım herkesi yenebilecek güçte' Güneş'in 74. maçı 2021'in 4. sınavı 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!' 'Dualarımız Türkiye'yle' TÜRKİYE, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

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