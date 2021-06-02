02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ın Ukrayna 11'i belli oldu!

Ümit Millilerin Ukrayna maçı 11'i belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

, öncesi hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de ekranlarından canlı yayınlanacak. Millilerin, karşılaşma öncesi ilk 11'i belli oldu.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür 'da kampta olan , 'da ile özel maçta karşılaşıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ

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hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile 'nda karşı karşıya geliyor.

'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

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