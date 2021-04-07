07 Nisan 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. oldu

A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

A Milli Futbol Takımımız, üç basamak yükseldi. 'Bizim Çocuklar' şubat ayında 32. sırada yer alırken, nisan ayında 29. sıraya çıktı. | Son dakika spor haberleri

FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.

Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.

Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1783-
2Fransa1757-
3Brezilya1742-
4İngiltere1686-
5Portekiz1666-
6İspanya1648-
7İtalya1642+3
8Arjantin1641-1
9Uruguay1639-1
10Danimarka1631

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